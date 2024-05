Вашингтон, 5 марта, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вновь назвал американские лживые СМИ «подлинными врагами народа». Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.

В своем сообщении Трамп привел следующую цитату американского телеведущего Такера Карлсона, который ведет шоу на телеканале Fox News:

«Американские СМИ изменились навсегда. Новостные компании, которые подавали большие надежды, уже вымерли. Те, что остались, сильно деградировали, как, например, The New Yorker. Или же они были куплены Джеффом Безосом, чтобы лоббировать интересы компании Amazon, как, например, The Washington Post. Совсем недавно у США были престижные медиакорпорации, но уже не сегодня».

После цитаты Трамп в очередной раз заявил, что лживые американские СМИ являются «подлинными врагами народа».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Трамп неоднократно называл фейковые СМИ «врагами народа», чем вызвал бурную реакцию в американском обществе, а также в среде средств массовой информации. По словам Трампа, «враги народа» распространяют враждебность и ненависть в обществе.