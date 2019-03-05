Вашингтон, 5 марта, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Аванс в размере порядка одного миллиарда рублей получила американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corporation от Саудовской Аравии за поставку систем ПРО THAAD, сообщили в Пентагоне.

U.S. Army Система THAAD

Напомним, Эр-Рияд в 2018 г. заключил с Вашингтоном соглашение о приобретении THAAD на сумму 13,5 млрд долларов. Этот вид вооружений начнут поставлять в Саудовскую Аравию в 2023 году.

Согласно договоренностям, контракт предусматривает поставку 44 пусковыхх установок, 360 противоракет, 16 пунктов управления и радиолокационных станций. 28 марта в Пентагоне сообщили, что заказ для Lockheed Martin увеличен с полутора миллиардов долларов до $2,3 млрд.