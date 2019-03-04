Вашингтон, 5 марта, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Самым богатым человеком в мире снова назван глава американской интернет-компании Amazon.com, Inc. Джефф Безос, пишет Forbes.

U.S. Department of Defense Джефф Безос

Состояние Безоса оценивается в $112 млрд. Журнал сообщает о возможной потере первого места для Безоса в результате развода с Маккензи. По окончании бракоразводного процесса его бывшая жена станет богатейшей женщиной мира, а Безос лишится половины состояния.

Напомним, Безос, по версии Forbes, второй год является богатейшим человеком на планете. До этого рейтинг возглавлял один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($90 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день богатейшей женщиной Forbes назвал наследницу L’Oréal Франсуазу Беттанкур Майерс ($49,3 млрд), состояние которой в 2018 году увеличилось на $7,1 млрд.