«Мусорные» операторы пяти регионов Поволжья попали в число «мутных»
Нижний Новгород, 4 марта, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Региональных операторов Приволжского федерального округа (ПФО) по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в Татарии и Башкирии Общероссийский народный фронт (ОНФ) причислил к так называемым мутным. Об этом заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.
«20 операторов мы словами президента называем для себя «мутными». Можно, конечно, обижаться, но это те регоператоры, в которых совпали три критерия: низкий уставный капитал, минимальный штат и основные средства», — пояснил Развожаев.
В частности, эксперты ОНФ сочли сомнительными следующих регоператоров: «Вторма+» (Пензенская область), «Экостандарт» (Нижегородская область), «Экосистема» (Ульяновская область), «Дюртюлимелиоводстрой» и «Эко-сити» (Башкирия), и «Гринта» (Татария). Аналогичные операторы были выявлены в Московской, Омской, Орловской, Белгородской, Рязанской, Воронежской областях, а также в Дагестане, Карелии, республике Алтай, в Чукотском автономном округе и Алтайском крае.
По словам главы исполкома ОНФ, всего была проанализирована информация о 142 региональных операторах ТКО: в штате пяти компаний отсутствуют сотрудники, в 15 региональных операторах числится только один работник. Развожаев сослался на слова президента РФ Владимира Путина, отметив, что такие операторы дискредитируют реформу.
«Мы обращаемся к губернаторам с просьбой еще раз внимательно посмотреть, и может быть, изучить возможность расторжения этих контрактов», — сказал Развожаев.
Он уточнил, что ОНФ обратится в Генеральную прокуратуру, поскольку по итогам анализа реальных платежек из 76 регионов, в 36 городах, несмотря на требование законодательства, плата за вывоз ТКО не была исключена из графы оплаты жилищных услуг. Стоимость жилищных услуг в январе 2019 года по сравнению с 2018 годом осталась без изменений либо выросла. Это говорит о том, что люди за вывоз мусора платят дважды.
«Нужно понять, приняты ли там решения людьми сохранить эти деньги в жилищной услуге и направить их на какие-то другие нужды. Если нет, то тогда это двойная оплата, что недопустимо» — считает Развожаев.
Представитель ОНФ добавил, что за месяц на круглосуточную горячую линию поступило 4 тыс. звонков, граждан наиболее волнуют две темы — плохое состояние контейнерных площадок на фоне повышения стоимости, а также вывоз отходов из сельской местности.
«Вопросы людей нашли отражение в докладе, который мы подготовили и направили президенту и в правительство», — заключил Развожаев.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России начался переход на новую схему обращения с ТКО. В этом году 69 регионов начали работать по новой системе сбора, вывоза, хранения и переработки мусора.
По оценкам аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, разница платы за вывоз мусора в регионах максимально отличается в 27 раз.
По их данным, меньше всего за вывоз ТКО платят жители Дагестана. В городе Дагестанские Огни эта услуга обходится в 93,48 рубля за один кубометр отходов. Самый дорогой вывоз мусора на Таймыре (в Березовском районе Красноярского края) — 2,5 тыс. рублей за один кубометр. Эксперты объясняют такую разницу особенностями климата, ценой перевозки и хранения отходов.