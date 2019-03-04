Нижний Новгород, 4 марта, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Региональных операторов Приволжского федерального округа (ПФО) по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в Татарии и Башкирии Общероссийский народный фронт (ОНФ) причислил к так называемым мутным. Об этом заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«20 операторов мы словами президента называем для себя «мутными». Можно, конечно, обижаться, но это те регоператоры, в которых совпали три критерия: низкий уставный капитал, минимальный штат и основные средства», — пояснил Развожаев.

В частности, эксперты ОНФ сочли сомнительными следующих регоператоров: «Вторма+» (Пензенская область), «Экостандарт» (Нижегородская область), «Экосистема» (Ульяновская область), «Дюртюлимелиоводстрой» и «Эко-сити» (Башкирия), и «Гринта» (Татария). Аналогичные операторы были выявлены в Московской, Омской, Орловской, Белгородской, Рязанской, Воронежской областях, а также в Дагестане, Карелии, республике Алтай, в Чукотском автономном округе и Алтайском крае.

По словам главы исполкома ОНФ, всего была проанализирована информация о 142 региональных операторах ТКО: в штате пяти компаний отсутствуют сотрудники, в 15 региональных операторах числится только один работник. Развожаев сослался на слова президента РФ Владимира Путина, отметив, что такие операторы дискредитируют реформу.

«Мы обращаемся к губернаторам с просьбой еще раз внимательно посмотреть, и может быть, изучить возможность расторжения этих контрактов», — сказал Развожаев.

Он уточнил, что ОНФ обратится в Генеральную прокуратуру, поскольку по итогам анализа реальных платежек из 76 регионов, в 36 городах, несмотря на требование законодательства, плата за вывоз ТКО не была исключена из графы оплаты жилищных услуг. Стоимость жилищных услуг в январе 2019 года по сравнению с 2018 годом осталась без изменений либо выросла. Это говорит о том, что люди за вывоз мусора платят дважды.

«Нужно понять, приняты ли там решения людьми сохранить эти деньги в жилищной услуге и направить их на какие-то другие нужды. Если нет, то тогда это двойная оплата, что недопустимо» — считает Развожаев.

Представитель ОНФ добавил, что за месяц на круглосуточную горячую линию поступило 4 тыс. звонков, граждан наиболее волнуют две темы — плохое состояние контейнерных площадок на фоне повышения стоимости, а также вывоз отходов из сельской местности.

«Вопросы людей нашли отражение в докладе, который мы подготовили и направили президенту и в правительство», — заключил Развожаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России начался переход на новую схему обращения с ТКО. В этом году 69 регионов начали работать по новой системе сбора, вывоза, хранения и переработки мусора.

По оценкам аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, разница платы за вывоз мусора в регионах максимально отличается в 27 раз.

По их данным, меньше всего за вывоз ТКО платят жители Дагестана. В городе Дагестанские Огни эта услуга обходится в 93,48 рубля за один кубометр отходов. Самый дорогой вывоз мусора на Таймыре (в Березовском районе Красноярского края) — 2,5 тыс. рублей за один кубометр. Эксперты объясняют такую разницу особенностями климата, ценой перевозки и хранения отходов.