Москва, 4 марта, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве более 5,5 тысячи транспортных средств в России из-за выявленных дефектов. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Росстандарта.

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В частности, отзыву подлежат 2393 автомобиля Volvo моделей S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90 и V40 Cross Country, реализованных в 2016 году.

Причиной отзыва названо то, что на некоторых автомобилях с дизельными двигателями могли образоваться трещины внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке, что со временем может привести к утечке топлива.

Кроме этого, компания отзывает 3153 автомобиля XC60, реализованных в 2018—2019 годах. Установлено, что на данных автомобилях сервоприводы подъёма двери багажного отделения при определённых условиях могут примерзать, что со временем может привести к обрыву их крепления к двери багажника и травмоопасным ситуациям.

Сообщается, что на отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена топливных шлангов и сервоприводов двери багажника. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев.