Алжир, 4 марта, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Студенты Алжира объявили забастовку и вышли на новые акции протеста с требованием отставки президента, 4 марта передает агентство Reuters.

Nathan Keirn Протест

«Мы не собираемся учиться. Это решение, которое мы приняли вчера», — сообщила журналистам студентка, участвующая в забастовке.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта 82-летний президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика подтвердил намерение баллотироваться на новый срок — несмотря на многотысячные протесты в стране.

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