Осло, 4 марта, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Председатель Комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер 25 февраля лично инициировал незапланированный программный документ по приоритетам ЕС в Арктике. Об этом сообщает норвежское издание High North New.

jackmac34 Норвежский фьорд

Разработка документа с точными руководящими принципами для будущего участия ЕС в Арктике была поручена Яри Вилену из Центра европейской политической стратегии (EPSC).

Европейская инициатива создания нового арктического инструмента вызвана двумя явлениями: повышенным геополитическим интересом к Арктике и потребностью ЕС в сырье.

Вилен заявил, что политическое положение в Арктике изменилось из-за возросшего интереса со стороны Китая, России и США, а также из-за потребности и спроса Евросоюза на природные ресурсы, такие как газ, нефть, полезные ископаемые и рыба. «Арктика изменилась, однако европейские позиции и оценки того, какую роль мы должны занимать в Арктике, не изменились», — говорит Вилен.

Публикация КНР своей арктической политики в 2018 году показала, что Пекин будет использовать свое влияние в более или менее всех областях развития Арктики. Комиссия ЕС в 2016 году также опубликовала свою первую стратегию европейского участия в Арктике, однако новый запланированный документ будет способствовать выстраиванию более четких приоритетов и повышению внимания в кругах ЕС.

«Евросоюзу понадобятся ресурсы Арктики в будущем, поэтому наша арктическая политика должна быть направлена на устойчивое развитие. Нам нужна нефть, нам нужен газ, но арктический регион очень уязвим. Поэтому всё, что мы там делаем, должно происходить с использованием лучших доступных технологий, — объясняет Вилен. — Исследования и инновации в нашей арктической политике рассматриваются как средство расширения возможностей для рационального использования природных ресурсов и как ответ на вызовы, связанные с изменением климата».

ЕС важен в Арктике, однако Россия блокирует заявку ЕС на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете в рамках санкционной политики. По словам Вилена, это не является препятствием для участия ЕС в Арктике: «Мы продолжаем работать в качестве фактического наблюдателя в рабочих группах, большая часть информации и финансирования этих групп поступает из органов Комиссии ЕС».

ЕС для Арктики является основным спонсором полярных исследований, принимает региональное участие в регулировании рыболовства, судоходства и добычи нефти и газа, а также промышленного производства в странах ЕС, которое способствует загрязнению окружающей среды в Арктике и ускоряет климатические изменения.