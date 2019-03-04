Москва, 4 марта, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Фестиваль «Московская Масленица» впервые проходит в новом формате, заявил 4 марта мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы посетил площадку фестиваля «Московская масленица» на Манежной площади и осмотрел организацию мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Во время посещения площадки фестиваля Сергей Собянин пообщался с москвичами

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин на фестивале «Московская масленица»

«Фестиваль «Московская масленица» в самом разгаре. Праздничные мероприятия будут идти всю неделю на 23 площадках. В этом году «Московская масленица изменила свой формат. Впервые большая часть площадок находится за пределами центра — в жилых районах и парках. Впервые фестиваль предлагает такое разнообразие блинов и других угощений. Впервые на площадках фестиваля организовано сразу 11 кулинарных школ», — сказал Собянин. Он пригласил желающих посетить фестиваль.

На Манежной площади Собянин ознакомился с работой кулинарной школы. Повар показал ему, как правильно смешивать тесто и разливать его по сковородке. Появление мэра привлекло внимание участников народных гуляний, главу столицы просили о совместном фото. Далее мэр направился в павильон, где детям рассказывали о рецептах чая. Попробовав один из сортов напитка, завершил осмотр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин фотографируется с гостями фестиваля

В этом году в центре Москвы будут работать 4 фестивальные площадки, 11 площадок расположены в административных округах, 8 — в парках. Также в этом году есть и ряд других нововведений. Например, помимо гуляний и анимационных программ, организован еще и гастрономический фестиваль. На праздничных площадках мастера пекари готовят более 60 видов блинов со 150 разными начинками.

Блины можно не только попробовать, но и научиться готовить. Для этого организована работа кулинарных школ, где детей бесплатно научат правильно сделать тесто и обжарить блины. Занятия проводят ежедневно в специальных павильонах на площадях Славы и Революции, улицах Митинская, Хачатуряна, Профсоюзной, Городецкой, Ярцевской, на бульваре Дмитрия Донского и Ореховском бульваре. Кроме того, по одной площадке будет организовано в Зеленограде на площади Юности и в Троицке на Сиреневом бульваре. Организаторы обещают провести более полутора тысяч мастер-классов — 700 кулинарных и около 800 ремесленных.