Тегеран, 4 марта, 2019, 17:47 — ИА Регнум. После визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна силы безопасности Ирана задержали 29 азербайджанцев. Как сообщают местные СМИ, ззербайджанцев задержали за антиармянские действия: 1 марта на стадионе в Табризе в ходе футбольного матча между командами «Тракторсази» и «Сепахан» болельщики команды «Тракторсази» скандировали лозунги «Карабах наш и будет нашим», подняли флаг Азербайджана и сожгли флаг Армении, пишет Minval.az.

primeminister.am Встреча Пашиняна с армянской общиной Ирана. Надпись на армянском «Aрцах (Карабах) – это Армения и все»

Кроме того, азербайджанские активисты также наклеили на посольство Армении в Тегеране листок с надписью «Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана».

Так азербайджанцы отреагировали на селфи Пашиняна на фоне плаката с надписью «Карабах — это Армения и все», которую он сделал в Тегеране во время встречи с армянской общиной в клубе «Арарат».

2 марта иранские силовики задержали активиста Юсифа Салахшура на его рабочем месте. А 1 марта были задержаны 28 азербайджанцев прямо на выходе со стадиона после футбольного матча. Личность 9 из задержанных уже установлена.