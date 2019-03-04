Санкт-Петербург, 4 марта, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Петербургские чиновники намерены развеять сомнения горожан по поводу использования реагентов и так называемых «соляных бомб» на улицах. Как сообщили 4 марта корреспонденту ИА REGNUM в городском комитете по благоустройству, никаких изменений в работе дорожных служб по уборке снега в последние несколько дней не произошло, вопреки вернувшимся в город обильным снегопадам.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная канала Грибоедова

«Наши дорожники используют ту же песко-соляную смесь, что и обычно», — заявили в ведомстве. Там утверждают, что за последние несколько суток службы разбрасывали на городских улицах смесь с тем же составом, что и в течение всей зимы.

Между тем в социальных сетях горожане недоумевают, каким образом в минусовую температуру снег, засыпавший улицы исторического центра, успел превратиться в грязную жижу менее чем за сутки.

Напомним, Смольный еще несколько лет назад публично отказался от использования реагентов и чистой соли согласно пожеланию большинства жителей Петербурга.

В минувшие выходные, 2−3 марта, в разных районах города выпало от 14 до 20 см снега. Всего с начала зимнего сезона в Петербурге выпало 175 см снега, с улиц вывезено 3 млн 400 тысяч кубометров снежных масс.

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов еще 9 февраля требовал усиленно посыпать песком основные магистрали, но говорил, что появилась «необходимость перейти к использованию реагентов для удаления наледи». Однако, как подчеркивали в Смольном, они пойдут в ход только после «консультаций с экологами и экспертами».

Вице-губернатор Николай Бондаренко 11 февраля жаловался на проблемы в борьбе с гололедом, так как «всё сразу нельзя посыпать песком». Он вновь повторил, что врио губернатора потребовал «проработать с экспертами вопрос применения реагентов» и «обязательно спросить мнение петербуржцев».

«Те объемы снега и льда, которые сегодня лежат на улицах и вызывают раздражение петербуржцев, при использовании реагентов могли бы уйти в канализацию. Сейчас вернуться к вопросу реагентов будет сложно, когда их перестали использовать, мы получили тысячи положительных откликов от горожан о том, как в Петербурге стало чисто», — заметил Бондаренко.

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Добавим, что 18 февраля депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») обратился к врио губернатора Александру Беглову с предложением инициировать городской референдум относительно использования реагентов для обработки улиц Петербурга в зимний период. Депутат считает, что нужно найти замену агрессивным противогололедным реагентам, и в этом вопросе необходимо действовать с учетом мнения петербуржцев.