Ташкент, 5 марта, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Славный своими фруктами Узбекистан мог бы значительно увеличить прибыль от внешней торговли плодами своего сельского хозяйства. Что мешает и что может помочь ему в этом, рассказывает автор ИА REGNUM Абу-Али Ниязматов.

Узбекистан

Уже сейчас, по данным Международной финансовой корпорации (МФК), продукты плодоовощеводства приносят Узбекистану около 1 млрд долларов на внешнем рынке. Но даже этот значительный показатель может быть улучшен не менее чем в два раза, если Узбекистану удастся потеснить в Евразии тех, кто поставляет подобную продукцию на ее рынки. А все шансы для этого имеются, ведь климат Узбекистана поистине уникален, и эта страна по скорости созревания фруктов и овощей, а также по их качеству, опережает большую часть своих соседей. Довольно странно выглядит ситуация, когда большую часть Азии снабжает той же черешней — США, в то время как Узбекистану остается в основном рынок стран СНГ.

Тем не менее для того, чтобы осуществить мощный рыночный рывок своего фруктового хозяйства, Узбекистану требуется преодолеть несколько серьезных проблем. Одной из важнейших среди них является технологическое отставание и устаревшие агротехнические методы. Основной поставщик узбекских фруктов — это либо малые хозяйства с площадью менее 1 га, либо фермеры с площадью хозяйств до 5 га. Современные же технологии, обеспечивающие высокий экономический эффект, разработаны для хозяйств с площадью не менее 10 га.

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