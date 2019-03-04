Москва, 4 марта, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Политика правительства РФ приобрела жёсткий антиобщественный характер, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, заявившегося о своём интересе к должности президента России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Мы это проходили в 1990-е годы, когда такие, как Орешкин, Набиуллина и Греф, получили всю полноту власти, — сказал Делягин. — Это же было! Смертность выросла в два раза, а рождаемость упала в два раза. Это получило название русский крест. И до сих пор либеральные профессора, уважаемые и получающие безумные гранты, рассказывают нам, что это было естественно и закономерно. Это было совсем недавно. Понятное дело, что господин Орешкин, который жил во Франции, этого, возможно, не заметил, но страна заметила. И если Орешкину позволят стать президентом и вновь определять всю полноту социально-экономической политики, то украинский Майдан и то, что происходило потом, покажется детской шалостью».

Социально-экономическая политика правительства РФ, как заметил Делягин, в настоящее время приобрела жёсткий антиобщественный характер.

«Такое ощущение, что Орешкин уже наш президент», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ему было бы очень интересно поработать на посту президента страны.

«Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — цитирует Орешкина «Коммерсантъ».

Как заверил министр, главное на этой должности — нести пользу для страны и людей.