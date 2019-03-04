Москва, 4 марта, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Слова главы госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о полной потере транзита газа имеют под собой основания. Газовый транзит из России в Евросоюз через Украину сейчас более 90 млрд кубометров. Этот путь «голубого топлива остаётся дорогостоящим для европейских потребителей, его цена двукратно превышает стоимость газа через «Северный поток — 2». Кроме того, такой транзит в будущем будет недостаточным для удовлетворения потребностей Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«По расчётам Газпрома, её спрос на газообразное топливо повысится через шесть лет на 145 млрд кубометров в год и на 185 млрд кубометров — через 16 лет. Это понимают и европейцы, из-за чего проекты «Северного потока — 2» и черноморских «потоков» остаются крайне востребованными, несмотря на политическое противодействие со стороны США, Украины и даже некоторых стран внутри ЕС. Они более дешёвые, масштабные, надёжные по сравнению с транзитными», — считает эксперт.

Именно российские поставки по новым газопроводам в объёме 146 млрд кубометров призваны в основном обеспечить перспективные потребности Европы. Отметим, что в 2018 г. общий объём экспорта газа из России в страны ЕС превысил 200 млрд кубометров, что составляет более половины их общего спроса.

«Однако в данном случае объективно необходимого запуска новых газовых магистралей напрямую, без участия Украины, транзит через эту страну постепенно станет снижаться. Её газотранспортная система (ГЗС) станет всё менее востребованной. Речь пока не идёт о полном отказе от транзита. Но его масштабы составят порядка 10−15 млрд кубометров в год, в соответствии с планами Газпрома, в перспективе ближайших 3−6 лет. Причём, вероятно, речь будет идти о более низких тарифах по сравнению с нынешними. Одно это будет означать сокращение доходов от транзита для Незалежной на $2,7 млрд в год, что соответствует порядка 3% ВВП Украины», — пояснил Гойхман.

Негатив для Украины заключается еще и в следующем. Уже сейчас ГЗС испытывает катастрофическое недофинансирование для поддержания в рабочем состоянии. Для этого, по расчётам специалистов, необходимо 200 млн евро в год, из которых на данные цели направляется только 20 млн. Западные кредиты, которые выделялись Украине на инвестиции в ГЗС, ушли на другие расходы. Текущая же рентабельность системы может поддерживаться при объёмах прокачки 60 млрд кубометров. Это пока обеспечивается имеющимися масштабами транзита из России более 90 млрд кубометров.

«Но при падении данных объёмов до 15 млрд кубометров с запуском новых магистралей остро встанет вопрос не только о нехватке инвестиций, но и о текущей убыточности ГЗС. И это действительно ещё одна сторона проблемы сохранения транзита.

Поэтому заявление главы «Нафтогаз» имеет под собой основания. Дальнейшие перспективы участия Украины в транзите и загрузки её ГЗС — предмет сложных переговоров, которые нужно вести без политической подоплёки, а на основании сочетания экономических интересов всех сторон», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2».

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