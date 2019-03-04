Якутск, 4 марта, 2019, 12:51 — ИА Регнум. В качестве способа борьбы с собаками, бегающими по Якутску без присмотра, депутат республиканского законодательного органа Павел Ксенофонтов предлагает отстрел. Своё мнение народный избранник, который сам держит двух собак, высказал в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Jakob Christensen Собаки

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«Понимаю, сейчас на меня нападут. Но мои избиратели требуют от меня конкретных действий. Я обязан принять и понять их позицию. Данную законодательную инициативу я считаю временной, когда ситуация станет подконтрольной, мы вернемся к более гуманному обращению с животными», — пояснил Павел Ксенофонтов.

Он отметил, что его избиратели ежедневно ведут борьбу с бродячими собаками и просят решить этот вопрос. По словам Павла Ксенофонтова, периодически он обращается в районную управу, Жилкомсервис, чтобы они реагировали на обращение граждан быстрее.

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«Понимаю, собаки не виноваты, что с ними так бездушно обошлись — выбросили на произвол судьбы. А также осознаю, не закрытые баки мусора, помои, отходы нашей жизнедеятельности способствуют их размножению. Пока наше общество не готово нести на себе бремя бережного отношения к животным, особо к собакам. Мы, граждане, сами безответственно относимся к своим обязанностям по отношению к животным. Но мы, как люди, хотя бы должны быть ответственными перед нашими детьми. Не решая вопрос с бродячими собаками, мы ежедневно подвергаем наших детей и людей пожилого возраста опасности», — считает депутат.

Павел Ксенофонтов считает, что в ближайшее время навести порядок в сфере беспризорных домашних животных не получится, и предлагает внести поправку в статью «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Депутат считает нужным прописать в этом документе допущение отстрела животных без владельцев в случае, если они несут угрозу здоровью и жизни граждан. Право проводить отстрел таких животных Павел Ксенофонтов предлагает дать сотрудникам МВД всех уровней.

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«В том числе вменить им обязанность отстреливать животных, если даже они имеют владельца, если эта угроза совершилась. Возмещение затрат на отстрел и последующую утилизацию животного возложить на владельца животного», — отметил депутат.

При этом он пояснил, что у него дома живут две собаки, но гуляют они только на привязи и под присмотром.

Комментируя эту позицию депутата в соцсетях, жители республики возмущаются, что он ведёт борьбу с собаками, как будто они — враг номер один.

«Вам что, нечем заниматься? У вас медицина на каком уровне, образование? Взрослые люди в одном слове делают по три ошибки. У вас все люди живут счастливо и богато? У вас дороги-то хоть есть, по которым можно нормально проехать? Вы все свое внимание народа переключили на бездомных собак, и понятно почему. Потому что убить животное, за которое никто не накажет, это самое простое. А вот построить детский сад или поликлинику — на это нужны деньги. Только когда собак не будет что обещать-то будете народу?» — пишут якутяне.

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«Как можно вернуться к тому, чего нет и не было? — спрашивают некоторые, комментируя часть высказывания депутата про гуманное обращение с бродячими животными. — Вы не понимаете, что нужен комплексный подход? Сколько лет уже убивают, и что-то изменилось? То, что вы предлагаете, выходит за все рамки».

«Как не стыдно призывать к убийству? И это депутат!!! Вместо того, чтобы организовать стерилизацию и приют для бездомных животных, вы призываете к убийству!!! Вместо милосердия — жестокость! — возмущены люди. — Во всех цивилизованных обществах эта проблема решается иначе. Собаки стерилизуются, создаются приюты, потом они пристраиваются в семьи и так далее».

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Однако есть и те, кто инициативу Павла Ксенофонтова поддержал, предложив дополнить поправки повышением штрафов за ненадлежащее содержание собак от существующего размера — на два нуля. Возможность применения гуманного подхода к безнадзорным животным многие считают утопией, аргументируя свою позицию так: «Денег не хватает, чтобы детей и стариков содержать. О каких собаках может идти речь?», «Так много бродячих собак, никакой бюджет не осилит их содержать. К сожалению, это реалии».

«Диванные защитники, что вы будете визжать, когда на ваших детей или старых родителей нападёт стая бродячих собак? Был случай в Намцах недавний», — также пишут якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2003 году свора из 15 собак загрызла 20-летнюю жительницу Якутска, а в 2015 году беспризорные животные набросились на женщину и ребёнка.

В городе работает муниципальный пункт отлова животных, но в 2016 году к его деятельности у зоозащитников возникли вопросы. Главные из них: куда иногда пропадают собаки и почему в пункт передержки часто не пускают?