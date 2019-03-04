Москва, 4 марта, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В России жители регионов страны оплачивают вывоз твёрдых коммунальных отходов по разным тарифам. При этом разница по этому показателю достигает почти 27 раз. Такие выводы сделали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция

Читайте также: Медведев призвал не медлить с переходом на новую систему обращения с ТКО

По их данным, меньше всего за вывоз ТКО платят жители Дагестана. В городе Дагестанские Огни эта услуга обходится 93,48 рубля за один кубометр отходов, пишет РБК. Самый дорогой вывоз мусора на Таймыре (в Березовском районе Красноярского края) — 2,5 тысячи рублей за один кубометр.

При этом значительно отличаются и нормы накопления отходов на человека. Если в Дагестанских Огнях норма составляет 2,14−2,5 куб. м в год на человека, то в Березовском районе — 0,84 куб. м в год.

Также в сюжете: 50 тысяч жалоб: в Нижнем Тагиле раскритиковали мусорного оператора

Мусорная реформа в Оренбурге: многочасовые очереди и подозрительные счета

Эксперты объясняют такую разницу особенностями климата, ценой перевозки и хранения отходов.

«Тариф выше там, где большие пробеги авто, дорогое топливо, нет инфраструктуры, а также происходит быстрый износ мусоровозов», — пояснил исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

При этом председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева назвала такую разницу между тарифами недопустимой.

«Там, где сейчас тарифы занижены, со временем к ним будет добавлена инвестсоставляющая для обустройства инфраструктуры по хранению и переработке отходов. Там, где они завышены, будет идти оптимизация до такого уровня, чтобы разница в тарифах в целом по стране не превышала 10%»,— приводит издание слова Дударевой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России начала действовать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. С этого времени услуги по сбору, транспортировке, обработке, утилизации мусора должны оказывать единые операторы. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ. С начала года к реформе присоединились 69 из 85 регионов РФ, остальные должны сделать это до начала 2020 года. Москва и Санкт-Петербург хотят отложить реформу до 2022 года.