Сеул, 4 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В четвертом квартале 2018 года мировой рынок смартфонов сократился на 7%, сообщает YTN.

Смартфон Samsung

По данным компании по исследованию мирового рынка Counterpoint Research от 3 марта, объем рынка смартфонов в четвертом квартале 2018 года составил 390 млн единиц, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics занимала лидирующие позиции в Южной Америке, в странах Ближнего Востока и странах Африки с долей рынка 18%.

Благодаря выпуску новых продуктов, компания Apple смогла вернуть себе второе место на рынке — 17%.

Продажи Apple снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, однако средняя стоимость покупки составила $789, что привело к увеличению выручки на 16%.

Третье место досталось Huawei, однако, предполагается, что китайская компания в 2019 году обойдет Apple.