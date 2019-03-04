Москва, 4 марта, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Упорно продолжавшиеся с 27 февраля попытки «быков» на нефтяном рынке всё-таки усилить свой напор, чтобы в очередной раз освежить максимумы года, так и не добились желаемого и, не преодолев планку в $67 за баррель марки Brent, натолкнулись 1 марта на спонтанную волну желающих закрыть позиции на покупку. А поводом для резкого отката под конец недели стали публикации слабее ожиданий сразу нескольких отчётов по деловой активности из США, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Промышленный PMI (индекс менеджеров по снабжению) от Markit ускорил продолжающийся с осени тренд на снижение, опустившись от октябрьского пика в 55,9 единицы до уровня 53,0, что также заметно меньше декабрьско-январских значений 54,9 и февральского значения 53,7 единицы. Аналогичный промышленный индекс от института ISM также упал до значения 54,4 единицы после февральских 56,6 и далёк от осенних пиков активности, доходивших до 60 единиц. Усилили негатив, с ожиданиями замедления американской экономики, и цифры вышедших следом Мичиганских индексов текущих условий и потребительских настроений», — отметил эксперт.

Сигналы к замедлению двух крупнейших экономик Северной Америки могут понизить скорость роста мирового спроса на топливо, и на волне этих новостей нефть быстро под закрытие недели подешевела, соскользнув в диапазон от $64,50 до $65,25 за баррель. Однако добровольные ограничения добычи от стран — экспортёров ОПЕК+ и сократившиеся на прошлой неделе на 8,65 млн баррелей запасы с высокой вероятностью сохранят в силе среднесрочный растущий тренд.

«Поддержать нефтяной рынок могли бы теоретически данные по деловой активности из сервисных секторов США и других стран (выходят 5 марта), если они, конечно, смогут выйти лучше, чем по промышленному сектору, а в среду рынок ждёт свежих данных по запасам. До выхода всей этой информации, 4 и 5 марта, нефтяные котировки, скорее всего, уверенно обретут почву под ногами где-то в диапазоне от $63,50 до $65, но вряд ли поднимутся пока что выше $66,50 за баррель», — считает Пушкарёв.

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