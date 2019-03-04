Москва, 4 марта, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Есть блины на Масленицу собираются 91% жителей России. Печь блины будут 77% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Не будут есть блины на Масленицу лишь 7% граждан. Просить у близких прощения в Прощенное воскресенье намерены 78%, ходить в гости — 68%.

В масленичных гуляньях планируют участвовать 40% опрошенных, у 56% нет таких планов. Сжигать чучело Масленицы будут 30%, не намерены участвовать в этом обряде 67%.

Опрос проведен 27 февраля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ от 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России самой популярной начинкой для блинов оказалась сметана. Есть блины с этой начинкой любят 50% граждан.

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