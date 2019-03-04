Москва, 4 марта, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В России самой популярной начинкой для блинов оказалась сметана. Есть блины с этой начинкой любят 50% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Борис Кустодиев. Масленица . 1916

На втором месте на Масленицу — блины с вареньем или джемом (33%), на третьем — сгущённое молоко и творог (по 23%).

Также российским гражданам нравятся блины с мясной или медовой начинкой (по 19%), с маслом — 13% и с икрой — 12%. Блины с рыбой едят 4% респондентов.

Опрос проведен 27 февраля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ от 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в столице на фестивале «Московская Масленица» проведут более 200 фуд-шоу и кулинарных поединков.

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