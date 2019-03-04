Москва, 4 марта, 2019, 07:55 — ИА Регнум. В России с сегодняшнего дня, 4 марта, у православных верующих начинается подготовительная неделя перед Великим постом, в народе — Масленичная неделя.

Борис Кустодиев. Масленица. 1920

По церковному уставу в эти дни в пищу можно употреблять только сыро-молочную пищу, яйца и рыбу. Традиционным блюдом являются блины, символизирующие теплоту солнца и скорый приход весны.

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Также одной из главных традиций Масленицы является сжигание чучела, которое символизирует скорое наступление солнечной погоды и избавление от негативных эмоций. Масленица в России пройдет с 4 по 10 марта.

Так, в Москве пройдет более 110 мероприятий. Посещение большинства праздничных мероприятий будет бесплатным. Гости смогут продегустировать более 210 видов блинов. Праздничные гулянья в Москве покажут на портале «Окно в город». Трансляция будет вестись в режиме онлайн.

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