Москва, 4 марта, 2019, 07:38 — ИА Регнум. В столица на фестивале «Московская Масленица» проведут более 200 фуд-шоу и кулинарных поединков, сообщается на портале столичного градоначальника.

Борис Кустодиев. Зима. Масленичное гулянье. 1919

Гости фестиваля смогут узнать старинные рецепты приготовления блинов. Увидеть, как готовят необычные блюда на основе молекулярной кухни и поучаствовать в соревновании по скоростной выпечке блинов.

Кроме того, пройдет шоу «Министерство блинов» и гастрономическая викторина. Победителей ждут призы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Масленицу с 4 по 10 марта. Пройдет более 110 мероприятий. Посещение большинства мероприятий бесплатное.

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