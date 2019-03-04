Москва, 4 марта, 2019, 07:18 — ИА Регнум. На лондонской ICE цена на нефть Brent 1 марта продолжила снижаться. К вечеру на бирже за баррель Brent давали только $64,88, цена, таким образом, упала за день на 2,1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вряд ли падение цены было связано с отчетом Baker Hughes, так как, согласно этому отчету, за неделю количество активных нефтедобывающих платформ в США сократилось на целых десять единиц, до 843. Скорее всего, на цену нефти могли негативно повлиять вышедшие почти одновременно данные о том, что за январь и февраль Россия увеличила добычу нефти на 3,7% в годовом исчислении, а Япония с начала года сократила импорт нефти из России на 40,5%.

Кроме того, в выходные турецкие СМИ сообщили, что в декабре 2018 г. Турция сократила импорт нефти из Ирака и России примерно на 10,4% в годовом исчислении. Хотя данные уже не новые, рынок, вероятно, опасается избытка предложения черного золота.

Цена нефти Brent очень близка к уровню поддержки в $64 за баррель, если она не пробьет этот уровень, то рост возобновится, а данные от Baker Hughes могут сегодня, 4 марта, поддержать рост. Ожидается, что сегодня нефть марки Brent будет торговаться на уровне $64−66,50 за баррель.

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