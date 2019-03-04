Монтгомери, США, 4 марта, 2019, 04:34 — ИА Регнум. Не менее 14 человек погибли в результате торнадо в американском штате Алабама, 4 марта сообщает CNN.

Nssl.noaa.gov Торнадо

По словам шерифа Джея Джонса, все 14 жертв погибли от торнадо в округе Ли штата Алабама, причем 12 из них — в семи милях к югу от Опелика. Также представитель власти сообщил о нескольких раненых, доставленных в больницы штата.

Более десятка торнадо атаковали американские штаты Джорджия и Алабама на выходных 2−3 марта. В Джорджии не сообщалось о жертвах.

Читайте также: Столицу Кубы неожиданно атаковал торнадо