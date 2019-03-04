Нью-Йорк, США, 4 марта, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Цены на нефть растут благодаря уверенности инвесторов в скором заключении торговой сделки между США и Китаем, 4 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Оптимизм очень высок — от США и Китая ждут, что они завершат торговую сделку в этом месяце», — сообщил журналистам старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на открытии рынка нефть Brent выросла на 0,3%, до $65,25 за баррель.

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