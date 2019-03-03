Лондон, 4 марта, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Российские дипломаты указали на пробелы и нестыковки в позиции британских властей, связанные с инцидентом в Солсбери в марте 2018 года. Доклад «Солсбери: вопросы без ответов» опубликован на официальном сайте посольства России в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов © ИА REGNUM О Скрипалях

Так, в посольстве указали на завершение в 1992 году в России производства любого химического оружия. Запасы таких веществ были полностью уничтожены в 2017 году. Однако Лондон обвинил Россию в изучении «способов доставки нервно-паралитических веществ с целью убийства» в течение последних десяти лет и владении небольшими запасами «Новичка».

Читайте также: Захарова ответила британской прессе, которая назвала посла Яковенко шпионом

Дипломаты отметили, что до инцидента в Солсбери указаний на нарушения Москвы со стороны Лондона не было. Неясно также, что известно британским властям и как они сделали вывод относительно цели предполагаемого производства химического оружия.

В докладе приведены разные предположения об отравлении Скрипалей, высказанные в британских СМИ. Отмечается, что инцидент произошел год назад, однако официальной версии произошедшего Лондон так и не представил.

Читайте также: Отчаявшийся сын жертвы «Новичка» просит Путина о помощи

Более того, приведен внушительный перечень вопросов, которые были направлены властям Соединенного Королевства российской стороной, но остались без ответа. Так, до сих пор неизвестно, каково состояние Сергея и Юлии Скрипалей, как их лечили после «отравления», нет данных и о результатах экспертизы отравляющего вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 года в городе Солсбери, как утверждают британские власти, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены сильнодействующим веществом класса «Новичок». Пострадавшие остались в живых. В причастности к инциденту Лондон бездоказательно обвиняет Москву.

Читайте также: Дипломаты РФ готовы встретиться с сыном погибшей в Эймсбери женщины