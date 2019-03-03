Алжир, 4 марта, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика всё ещё намерен участвовать в апрельских выборах, однако после победы на них обещает уйти в отставку, 4 марта передает агентство Reuters.

Magharebia Абдель Азиз Бутефлика

Согласно заявлению 82-летнего президента, зачитанному по телевидению его представителем Абдельгани Заалане, Бутефлика готов организовать досрочные выборы в течение года после переизбрания.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу 1 марта, в ответ на объявление президента Бутефлики о выдвижении на очередной срок Алжир оказался охвачен многотысячными митингами протеста.

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