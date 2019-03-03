Кито, 4 марта, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал сторонников выйти на очередную акцию протеста, 4 марта передает агентство Associated Press.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

Гуайдо заявил в «Твиттере», что его сторонники намерены выйти на улицы Венесуэлы в 11 утра 4 марта, однако пока не объявил мест собраний.

Как сообщало ИА REGNUM, последние дни «временный президент» провел в Эквадоре, где встретился с президентом Ленином Морено. Власть в Венесуэле сохраняет законный президент Николас Мадуро.

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