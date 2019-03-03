Владивосток, 4 марта, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Самец дальневосточного леопарда, серьезно пострадавший от укусов хищника, отловлен в районе поселка Приморский в Хасанском районе Приморского края. Об этом сообщает 4 марта пресс-центр заповедника «Земля леопарда».

Keven Law Леопард

Сообщение о раненом леопарде поступило в дирекцию по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий региона, после чего на место отправились специалисты охотнадзора. Животное нашли и обездвижили.

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Ветеринар заключил, что молодой самец пострадал от укусов, состояние леопарда тяжелое. Его поместили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года особо охраняемая природная территория «Земля леопарда» в Приморском крае вступила в Международный альянс охраняемых территорий (IAPA). Этот шаг важен для упрочнения сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями Северо-Восточной Азии, включая Китай.

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