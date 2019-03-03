Санкт-Петербург, 4 марта, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Санкт-Петербурге после того, как в результате пожара на улице Ленской погибли трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Возгорание произошло утром 3 марта в квартире, расположенной на седьмом этаже одного из домов. Спасаясь от огня, трое мужчин прыгнули в окно. От полученных травм двое скончались на месте, третий — в машине скорой помощи.

Подробности ЧП устанавливаются, место трагедии осматривают специалисты. Расследование дела, возбужденного по части 3 статьи 109 УК РФ, продолжается.

По предварительным данным, пожар в четырехкомнатной квартире мог начаться из-за зарядки мобильного телефона. Известно также, что один из погибших — уроженец Кабардино-Балкарии, 24-летний Андрей Р., сообщает портал 78.ru. Личности других погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома на Ленской, 10, корпус 1, горела открытым пламенем. Огонь уничтожил комнату площадью 18 кв. метров.