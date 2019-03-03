Санкт-Петербург, 3 марта, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Режиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко сможет баллотироваться в губернаторы Петербурга. Его кандидатуру предложили на II совместном пленуме комитета и контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ, сообщили ИА REGNUM в партии.

Council.gov.ru Владимир Бортко

В начале заседания руководитель штаба по выборам горкома партии Владимир Дмитриев отчитался о подготовке к избирательной кампании губернатора и муниципальных депутатов. Напомним, выборы состоятся в сентября 2019 года. Владимир Бортко лично поучаствовал в прениях после доклада.

По результатам обсуждения его кандидатура на пост губернатора от КПРФ была поддержана единогласно.

Теперь это предложение должен рассмотреть президиум ЦК КПРФ, после чего вопрос о выдвижении кандидатуры будет решаться внеочередной конференцией Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ.

Напомним, на днях о своих губернаторских амбициях заявила депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева, которую готова выдвинуть «Партия роста».