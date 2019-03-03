Лондон, 3 марта, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Готовность к встрече с сыном умершей в британском Эймсбери Дон Стерджес, которая якобы попала под воздействие нервно-паралитического вещества, выразили сотрудники посольства Российской Федерации в Великобритании. Об этом сообщается в комментарии российского дипломатического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новичок

«Посольство … готово встретиться с Эваном Хоупом (сын погибшей женщины)», — говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что дипломаты также готовы послать Эвану Хоупу доклад «Солсбери: вопросы без ответов», в котором изложено все, что известно российской стороне об этом деле.

Ранее 20-летний Эван Хоуп рассказал в интервью The Sunday Mirror о том, что он написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на бездействие британских властей.

По его словам, он также попросил российского лидера выдать Великобритании Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении Скрипалей.

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