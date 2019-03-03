Вашингтон, 3 марта, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Коалицию для смены власти в Венесуэле пытаются создать власти США. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

«Я бы хотел, чтобы коалиция была такой широкой, какую мы (власти США) только можем собрать, — заявил Болтон. — Чтобы сместить Мадуро (глава Венесуэлы Николас Мадуро)».

Советник Дональда Трампа добавил, что официальный Вашингтон в настоящее время работает над данным вопросом.

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Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2019 г. венесуэльский проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом Венесуэлы». Официальный Вашингтон сразу же признал «нового лидера».

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