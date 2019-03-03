Вашингтон, 3 марта, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Глава частной космической компании SpaceX Илон Маск на странице в соцсети Twitter по-русски ответил на поздравления с успешной стыковкой корабля Dragon-2 к Международной космической станции (МКС).

(сс) jdlasica, Илон Маск

‏"Спасибо за добрые слова!» — написал Маск, в ответ на сообщение читательницы из России.

Напомним, 3 марта пресс-служба госкорпорации Роскосмос опубликовала поздравление NASA по случаю первой успешной стыковки космического корабля Dragon-2 с МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта транспортный космический корабль Dragon-2, который представляет собой пилотируемую версию грузового корабля Dragon, совершил в автоматическом режиме стыковку с модулем «Гармония» американского сегмента МКС.

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