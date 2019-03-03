Хельсинки, 3 марта, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Трёх человек, в том числе одного ребёнка, ранил неизвестный мужчина в столице Финляндии. Об этом 3 марта сообщило в своём аккаунте в соцсети Twitter полицейское управление в Хельсинки.

Vkem Финская полиция

Нападение злоумышленника на прохожих произошло на улице Сантавуорентие. От действий мужчины пострадали двое взрослых и один ребёнок, при этом свидетелями нападения стали ещё двое детей.

Пострадавшие были доставлены в медучреждение. Преступнику удалось скрыться до приезда полиции.

В Хельсинкском полицейском управлении уверяют, что личность преступника установлена, в настоящее время идёт розыск.

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