Тула, 3 марта, 2019, 14:58 — ИА Регнум.

«Мусор возле подъезда два месяца не вывозят. Скоро жильцы первого этажа и солнце видеть перестанут», — наверное, это один из немногих цензурных постов в социальных сетях жителя Тулы о стартовавшей в России с 1 января 2019 года мусорной реформе. Население терпеливо ждало изменений в обращении с твердыми коммунальными отходами. В большинстве своем жители Тульской области их заметили, но есть так называемые «слабые звенья». Люди молчать не стали и запустили волну «мусорных протестов».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Контейнеры с мусором

Тула в эпицентре «мусорной реформы»

С 1 января 2019 года большинство регионов России перешли на новую методику обращения с твердыми коммунальными отходами. Вместо тысяч мелких компаний, вывозивших мусор по всей стране, появилось несколько десятков крупных операторов, разделивших между собой целые регионы. Новым компаниям вменили в обязанность вывозить мусор буквально отовсюду, в том числе из самых отдаленных деревень и сел, куда мусоровозы не заходили уже много лет. В целом, идея правильная: чем меньше компаний на этом рынке, тем они солиднее и ответственнее, а значит, что и спрос с них больше. Очевидно же, что крупному предприятию по плечу наладить работу линий по разделению мусора на фракции, построить новые полигоны и мусороперерабатывающие заводы.

Однако на практике все произошло «по Черномырдину»: «хотели как лучше, а получилось как всегда». Пока в одних субъектах люди не могут нарадоваться работе новых операторов по работе с ТКО, рьяно взявшихся за рекультивацию свалок, в других начались волнения и протесты.

Тульская область тоже оказалась поделенной на два лагеря. На территории, обслуживаемой региональным оператором ООО «Хартия» (Тула, Щекино и Киреевский район) никаких заметных протестов не наблюдается. В этой зоне люди платят за одного прописанного человека около 120 рублей (утвержденный предельный тариф в первом полугодии — 621,90 рубля, во втором — 646 рублей). Во другой зоне, которую обслуживает ООО «МСК-НТ» (утвержденный тариф в первой половине года — 747 рублей, во второй — 770,20), сложнее. В среднем второй регоператор Тульской области за одного человека взимает плату в размере 143 рублей. На семью из четырех человек выходит кругленькая сумма, которая не каждому по карману. Именно эта часть жителей региона вышла на прямой разговор с организациями и местной властью. Причин этому несколько. Во-первых, в Тульской области, в отличие от многих других соседей, работа по вывозу мусора всегда была поставлена хорошо. В области достаточно своих полигонов, а работа мусоровозов была доведена до автоматизма и в выходные, и в праздничные дни. Во-вторых, во многих муниципалитетах цены за вывоз мусора всегда искусственно «придерживались» местными депутатами и люди привыкли к дешевизне этой услуги.

На горизонте снижение тарифов

В правительстве Тульской области в ближайшем будущем пересмотрят тариф в меньшую сторону. Недавно правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым региональные операторы по обращению с ТКО будут освобождены от выплаты налога на добавленную стоимость. То есть «Хартия» и «МСК-НТ» смогут не платить НДС, который, напомним, в настоящее время составляет 20%.

Еще одним фактором, влияющим на пересмотр величины тарифа, является решение, замораживающее тариф за негативное воздействие на окружающую среду, которое недавно было принято премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Целый ряд поправок и предложений разработан на уровне региона: в Тульской области регоператоры уже предоставляют многодетным семьям скидку на оплату коммунальной услуги в размере 100% для третьего и последующих детей. Сегодня прорабатывается вопрос о скидках для граждан, имеющих в собственности несколько объектов недвижимости, неиспользуемых для проживания. В стадии активного обсуждения находится вопрос о предоставлении льгот тем, кто проживает в непосредственной близости с действующими мусорными полигонами.

Губернатор видит недовольства

1 марта глава Тульской области Алексей Дюмин принял участие в расширенном заседании регионального штаба проекта «Народный контроль ЖКХ». Основной темой заседания стал переход на новую систему обращения с ТКО. Губернатор отметил, что тема обращения с коммунальными отходами — одна из самых острых не только для области, но и в целом для страны. Много лет ей не уделялось должного внимания. Об этом в своем послании Федеральному собранию говорил и президент России Владимир Путин. Новая модель обращения с отходами вводилась с конкретными целями: сделать систему более современной, безопасной и прозрачной; отладить вывоз, утилизацию и переработку мусора, а также захоронение остатков. А в конечном счете — полностью освободить регион от несанкционированных свалок.

«Нужно принимать системные меры. Работать на результат! Необходимо сделать новую коммунальную услугу доступной и качественной для каждого жителя нашего региона, — сказал Алексей Дюмин. — Важный шаг — строительство регоператорами современных мусороперерабатывающих комплексов. Если не сделать этого сейчас, через четыре года мусор возить будет некуда. Возможности действующих полигонов будут исчерпаны, а всем нам, нашим детям придется жить среди свалок».

Сегодня в Тульской области более 200 свалок мусора. Дюмин потребовал все их убрать. По словам руководителя региона, результаты мусорной реформы уже есть: за прошедшие два месяца на полигоны области было принято на 20% больше мусора, чем за аналогичный период 2018 года, а значит, эти отходы не попали в леса и овраги. Губернатор объяснил населению, что профильные органы в настоящее время прорабатывают рост платы за вывоз отходов, так как «важно, чтобы люди четко понимали, за что платят, видели разницу не только в квитанциях, но и в качестве оказания услуги».

По мнению аналитика «Института региональной экспертизы» Артема Богатырёва, высокий ценник за обращение с ТКО не мог остаться незамеченным для людей.

«Это солидный рост, но и региональные операторы должны были быть готовы к такому и вести диалог с жителями, с теми, кто является потребителем услуги, чтобы они увидели, почувствовали изменения в лучшую сторону. К сожалению, этого не произошло, отсюда протесты, коими пытаются воспользоваться определенные политические силы. Губернатор видит недовольство граждан, поэтому берёт на контроль данную ситуацию, требует наладить работу, тем более, что борьба с незаконными свалками в регионе ведётся с самого начала деятельности Алексея Дюмина в области», — отмечает эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Тульская область в 2018 году вошла в пятерку регионов-лидеров по ликвидации стихийных свалок. По словам губернатора Дюмина, через год область должна войти в тройку лучших.

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