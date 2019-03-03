Вашингтон, 3 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс составил список из десяти прорывных технологий 2019 года для издания Массачусетского технологического института MIT Technology Review.

JCT 600 Технологии будущего

Начиная с 2001 года, издание ежегодно составляет список из десяти ключевых технологий, которые должны обеспечить технологический прорыв. Как правило, топ-10 технологий определяется редакцией, однако в этом году для составления списка был приглашён Билл Гейтс.

«Было трудно сократить список до 10 позиций. Я старался выбрать не только технологии, которые будут мелькать в заголовках новостей, но и те, благодаря которым 2019 год останется в истории развития технологий», — отметил Гейтс.

Основатель Microsoft выделил следующие ключевые направления:

1. Создание роботов, которые смогут более ловко взаимодействовать с окружающим миром.

Для того, чтобы робототехника стала применяться в массовом производстве, необходимо повышение точности, с которой роботы взаимодействуют с окружающей средой. Развитие этих технологий приведёт к тому, что роботу смогут использоваться не только в промышленности (например, при сборке электронных устройств), но и в быту.

2. Новый этап в развитии ядерной энергетики.

В этом году будет запущено несколько новых ядерных реакторов IV поколения. Коммерческое использование таких ядерных реакторов начнётся не ранее 2020 года, но они сделают атомную энергетику более безопасной и дешёвой. Наблюдается также прогресс в области термоядерного синтеза, такие работы ведут компании General Fusion и Commonwealth Fusion Systems, но никто не ждёт промышленного применения управляемого термоядерного синтеза ранее 2030 года.

3. Генетические тесты, определяющие риск преждевременных родов.

Несколько компаний работают над генетическими тестами, которые позволят выявить риск преждевременных родов. Например, стартап Akna Dx, рассчитывает предложить технологию анализа крови, тестирование при которой обойдётся в $10. Эти тесты помогут врачам выделить группы женщин, нуждающихся в особом наблюдении за ходом беременности.

4. Кишечный зонд в виде таблетки.

Небольшие устройства, которые могут заменить кишечно-желудочные зонды, обеспечивая такую же точность проверки, а также возможность проведения биопсии ткани, уже разработаны в лаборатории Tearney. Планируется, что в 2019 году эти капсулы будут уменьшены ещё больше, что позволит применять их даже при исследовании младенцев.

5. Индивидуальные вакцины против рака.

Эту технологию совместно разрабатывают компании BioNTech и Genentech. Новая технология позволит создавать индивидуальные вакцины для каждого пациента, основываясь на данных, полученных при биопсии раковой опухоли.

6. Выращивание искусственного мяса.

Люди вряд ли откажутся от мяса в ближайшее время, поэтому одним из перспективных направлений является развитие технологии выращивания искусственной мышечной ткани животных в биореакторах. Такими исследованиями занимаются, например, учёные из Университета Маастрихта в Нидерландах.

7. Улавливатель углекислого газа.

Методы улавливания углекислого газа в воздухе являются сложными с инженерной точки зрения, но могут стать реальным решением проблемы глобального потепления.

8. «Умные часы» с поддержкой ЭКГ.

Носимые электронные устройства, обеспечивающие постоянный мониторинг сердечно-сосудистой системы, достигают точности медицинских устройств.

9. Новый вид очистных сооружений, которые не требуют канализационной системы.

Автономные очистные сооружения смогу использоваться в регионах мира со слаборазвитой коммунальной инфраструктурой. Сейчас инженеры и учёные работают над удешевлением этих технологий.

10. Цифровые интеллектуальные помощники.

Развитие технологий искусственного интеллекта позволит существенно расширить спектр задач, которые смогут решать цифровые помощники. Например, голосовые помощники начинают всё лучше распознавать естественную речь, что позволит использовать их автоматизации ряда ежедневных задач, таких как поиск информации и совершение покупок.