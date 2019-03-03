Каракас, 3 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил о скором возвращении в страну 3 марта на своей странице в социальной сети Twitter.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

Также Гуайдо призвал своих сторонников к мобилизации 4 и 5 марта.

Напомним, Хуан Гуайдо, являющийся председателем парламента Венесуэлы, 23 января провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Это заявление было сделано на фоне обострения политического кризиса. О поддержке Гуайдо заявили представители США и ряда других стран.

В феврале Гуайдо покинул Венесуэлу, нарушив запрет на выезд из страны. Гуайдо посетил ряд латиноамериканский стран, включая Парагвай, Колумбию и Эквадор. Согласно законам Боливарианской Республики, после возвращения ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамсзаявил, что арест Гуайдо приведёт к «сильной реакции со стороны венесуэльцев и международного сообщества».