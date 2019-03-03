Лондон, 3 марта, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Сын погибшей в английском городе Эймсбери от нервно-паралитического вещества «Новичок» Дон Стёрджесс — 20-летний Эван Хоуп написал письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором пожаловался на бездействие британских властей. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Mirror.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

В своем письме Хоуп жалуется, что британские власти его «подвели» и никак не поддерживают. Также Хоуп пишет, что ему страшно от того, что он никогда не сможет добиться справедливости для своей матери.

Хоуп просит президента России Владимира Путина выдать Великобритании тех, кого она подозревает в отравлении Скрипалей, а именно — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых, по мнению сына Стёрджесс, Москва покрывает.

«Я в отчаянии. Путин — единственный человек, который поможет восстановить справедливость. Мне нужна его помощь, чтобы поступить справедливо в отношении моей мамы», — сказал Хоуп и добавил, что очень рассчитывает на российского президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дон Стёрджесс и её друг Чарльз Роуил нашли флакон из-под духов, в котором якобы находилось нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. В результате она погибла. Роули выжил, но его здоровье сильно пошатнулось.

Британские власти возлагают ответственность за отравление Скрипалей и инцидент в Эймсбери на Российскую Федерацию, но при этом не располагают никакими доказательствами того, что Москва хоть как-то причастна к этому.