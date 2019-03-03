Талибы* назвали «две основные проблемы» переговоров с США
Доха, 3 марта, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали «две основные проблемы» мирного урегулирования в Афганистане, 3 марта передает Al Jazeera.
«У нас есть две основные проблемы. Вывод всех иностранных сил из Афганистана является основной проблемой для нас. Основная проблема для американской стороны — земля Афганистана не должна использоваться против американцев и их союзников», — заявил представитель группировки Сухаил Шахин на переговорах в Катаре.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Дохе возобновились мирные переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США. Делегацию исламистов возглавляет лидер группировки мулла Абдул Гани Барадар.
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