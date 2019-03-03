* Талибы — запрещённая в России организация

Доха, 3 марта, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали «две основные проблемы» мирного урегулирования в Афганистане, 3 марта передает Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламист

«У нас есть две основные проблемы. Вывод всех иностранных сил из Афганистана является основной проблемой для нас. Основная проблема для американской стороны — земля Афганистана не должна использоваться против американцев и их союзников», — заявил представитель группировки Сухаил Шахин на переговорах в Катаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Дохе возобновились мирные переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США. Делегацию исламистов возглавляет лидер группировки мулла Абдул Гани Барадар.

Читайте также: Мулла Барадар принял участие в переговорах в Катаре