Москва, 3 марта, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведеваопубликовано на официальном сайте правительства.

Фирс Журавлев. Мачеха (фрагмент). 1874

Речь идет о поправках к федеральному закону «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Авторы инициативы полагают, что создание черного списка лиц, которые лишены родительских прав или ограничены в них, а также тех, кто был отстранен он обязанностей опекуна или попечителя, убережет детей от попадания в такие семьи.

В описании документа говорится, что Семейный кодекс РФ предусматривает запрет на усыновление или передачу под опеку детей таким лицам, однако на практике подобные случаи всё же происходят.

Как сообщало ИА REGNUM, о рассмотрении инициативы правительством Медведев сообщил 21 февраля. Он пояснил, что предлагается до 1 января 2020 года дополнить государственный банк данных граждан, которых суд ограничил в родительских правах либо лишил права на усыновление или опеку. Суды обяжут направлять выписки из всех подобных решений в местные органы опеки и попечительства.