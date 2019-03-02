Берлин, 2 марта, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Гиперзвуковая ракета «Циркон», которая появится в Вооруженных силах России уже в 2019 году, превзошла ожидания западных экспертов. Об этом пишет немецкое издание Stern.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

По словам автора материала, гиперзвуковой ракете, применение которой предусмотрено с морских носителей (надводных кораблей и подводных лодок), будет достаточно и пяти минут, чтобы уничтожить, к примеру, Пентагон.

В статье говорится, что западные эксперты оценивали потенциальную скорость «Циркона» не более 6 тыс. километров в час, однако российская «новинка» может развивать скорость до 11 тыс. километров в час.

«Скорость в 11 тыс. километров в час делает невозможным перехват такого оружия, как «Циркон», — пишет автор материала. — Обычные «защитные системы» (ПВО) не смогут их (ракеты «Циркон») перехватить».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2019 г. президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию сообщил о разрабатываемой в России гиперзвуковой ракете «Циркон». По его словам, ракета способна развивать скорость до 9 Махов и лететь на расстояние свыше 1 тыс. км.

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