Стокгольм, 2 марта, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Более 90 человек стали участниками массовой драки на парковке около города Нючёпинг в Швеции. Об этом 2 марта сообщает издание Dagens Nyheter.

Франсиско Гойя. Драка у таверны. 1777

Как сообщили в полиции, на трассе Е4 на парковке для отдыха остановился автобус, в котором находились 30 пассажиров. Вскоре после остановки автобуса на парковку пришла толпа, состоящая из 60 человек. Эти люди начали кидать камни в пассажиров автобуса, после чего завязалась драка.

В результате конфликта пострадали два человека, они были госпитализированы. Полиция начала опрос свидетелей массовой драки.

Предполагаемой причиной драки в полиции считают конфликт двух группировок. В настоящее время полиция ведёт поиск непосредственных зачинщиков драки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проведении Следственным комитетом РФ доследственной проверки в связи с конфликтом учениц третьего класса одной из школ района Дорогомилово города Москвы. В результате конфликта в школе произошла массовая драка.