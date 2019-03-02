Санкт-Петербург, 2 марта, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Уход из жизни Жореса Алферова — огромная потеря для физики, для российской и мировой науки. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией биополимеров ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова», председатель правления Санкт-Петербургского союза ученых Андрей Тимковский. Он рассказал о вкладе Алферова в физику и развитие российской науки.

Spbstu.ru Жорес Алферов (фото Санкт-Петербургского Политеха, профессором которого был Ж. Алферов)

Нобелевский лауреат Жорес Алферов около четверти века был членом Союза ученых, активно участвовал в его работе, поддерживал, выступал на конференциях, организованных этой структурой.

Как отметил Андрей Тимковский, Жорес Алферов был ярчайшим представителем отечественной физической школы, наряду с другими лауреатами Нобелевской премии по физике, Виталием Гинзбургом и Алексеем Абрикосовым.

«Славнейшая плеяда советских и российских физиков… К сожалению, с наукой сейчас делается такое, что я не вижу продолжения этой славной плеяды», — сказал Тимковский. Он подчеркнул, что Жорес Алферов боролся изо всех сил против уничтожения российской науки.

Говоря о роли Алферова в развитии физики, председатель правления Санкт-Петербургского союза ученых напомнил, что Алферов всю жизнь занимался гетеропереходами в полупроводниках и развил это направление науки так, что оно стало, спустя многие годы, основой оптоволоконной связи, считывания информации с дисков, мобильной связи и многих других прикладных направлений.

«Когда он занимался этим как фундаментальной физической проблемой, (практический) выход был еще не ясен <…> Это характерный пример того, что фундаментальная наука не может быть коммерческой, окупаемой сегодня. Она создает технологии только 20−25 лет спустя. Кто мог знать у Абрама Федоровича Иоффе в начале 1920-х годов, что в 1940-х годах появятся атомный реактор и атомная бомба?» — рассуждает Андрей Тимковский.

Заслуги Жореса Алферова в том научном направлении, которым он занимался, Тимковский назвал «потрясающими». «У него был талант и блестящего физика, и организатора <…> Жорес Иванович сумел сплотить в Физтехе коллектив, который распространил направление физики гетероструктур по всему миру», — отметил глава Союза ученых Петербурга.

Он считает научную деятельность Алферова и его коллег примером естественного процесса самоорганизации в науке, а также того, что называется конвергенцией, полидисциплинарностью научного знания, когда разные направления и научные школы взаимодействуют, вместе работают над решением научных задач. «Таких людей в мире можно пересчитать, наверное, на пальцах одной руки», — заметил эксперт.

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По словам Андрея Тимковского, Жорес Алферов сам сожалел, что не стал 20 лет назад президентом Российской академии наук. Жалели об этом и многие российские ученые.

«Может быть той гадости, которую сделали сейчас с РАН у нас в государстве, не произошло бы, если бы он возглавил Академию еще тогда… Он всегда боролся за настоящий, правильный подход к науке, за финансирование науки. Наука — это затратная область, ее нужно финансировать впрок, в нее надо вкладывать «будущие» деньги», — отметил Тимковский.

По его словам, даже тот фонд, с помощью которого Алферов пытался поддерживать молодых ученых, «почти был загублен налоговой политикой: на те стипендии, которые давал фонд, не было налоговых льгот».

Глава Санкт-Петербургского союза ученых отметил, что важнейшим организационным вкладом Жореса Алферова в российскую науку остается Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, а также Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет РАН.

«Вот так научные школы и создаются», — подчеркнул Тимковский.

Он также отметил, что Жорес Алферов был большим популяризатором науки, неоднократно выступал на конференциях Санкт-Петербургского союза ученых.

«Он понимал, что необходимо всё: и фундаментальная наука, и прикладная наука, создающая технологии применения научных открытий, имеющих инновационный потенциал, и популяризация науки, в том числе выступления перед молодежью. Вот таким многообразным человеком был Жорес Алферов», — сказал Андрей Тимковский.

Крупнейший советский и российский физик Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни 2 марта в Санкт-Петербурге.