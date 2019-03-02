Санкт-Петербург, 2 марта, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области выразили соболезнование в связи с кончиной выдающегося российского и мирового ученого-физика, Лауреата Нобелевской премии, члена президиума РАН, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Жореса Ивановича Алферова. Они заявили о невосполнимой утрате для России в связи со смертью ученого и гражданина.

Duma.gov.ru Жорес Алфёров

«Ушел из жизни человек, с которым связана целая эпоха в российской науке. Его открытия во многом определили технический прогресс последних десятилетий», — заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что Жорес Алферов был также общественным, государственным и политическим деятелем. «Его слово было порой решающим в решении важных вопросов развития научных и образовательных учреждений», — отметил Беглов.

По словам врио губернатора, Жорес Алферов «был ярчайшим представителем и продолжателем лучших традиций ленинградской-петербургской академической школы».

«Его знали, уважали и ценили не только коллеги-ученые, но и все петербуржцы», — подчеркнул Беглов.

Соболезнования в связи с кончиной Жореса Алферова высказал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Не будет преувеличением сказать, что современная электроника во многом базируется на открытиях, сделанных Жоресом Ивановичем Алферовым», — отметил глава региона.

«Мне довелось лично знать Жореса Ивановича. Он с огромным энтузиазмом радел о будущем отечественной науки, много делал для продвижения талантливых молодых учёных, в том числе из Ленинградской области», — заявил Дрозденко.

Он назвал Алферова «исключительным человеком, великим учёным и гражданином».

Читайте также: Скончался физик Жорес Алферов — биография

Крупнейший советский и российский физик Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни 2 марта в Санкт-Петербурге.