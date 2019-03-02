Таллахасси, США, 2 марта, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX осуществила запуск корабля Dragon-2 со стартового комплекса LC-39 на территории космического центра Кеннеди в штате Флорида 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

Корабль Dragon-2 (также известная как Dragon Crew) представляет собой пилотируемую версию грузового корабля Dragon. 2 марта состоялся первый испытательный запуск пилотируемой версии к Международной космической станции (МКС). Испытательный запуск проходит в беспилотном режиме.

В SpaceX отметили, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, использующейся для запуска, совершила успешную посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Стыковка Dragon-2 с американским сегментом МКС запланирована на 3 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв рассказал, что в NASA было принято решение об изменении траектории стыковки корабля Dragon-2 с МКС после консультации со специалистами Роскосмоса. Корректировка траектории позволила минимизировать риски возникновения нештатной ситуации.