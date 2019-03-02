Санкт-Петербург, 2 марта, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Крупнейший советский и российский физик Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни 2 марта в Санкт-Петербурге.

Duma.gov Жорес Алфёров

Жорес Иванович Алфёров окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени В. И. Ленина (ЛЭТИ) в 1952 году. В течение пятидесяти лет после окончания института он работал в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора института.

«В декабре 1952-го года я окончил институт, и мой руководитель Наталья Николаевна Созина предложила мне остаться в ЛЭТИ и продолжить учебу. Но я мечтал работать в Физико-техническом институте, основанном Абрамом Фёдоровичем Иоффе. Я учился по его книге «Основы современной физики». К счастью, институт Иоффе предоставил три вакансии для выпускников ЛЭТИ, я получил одну из них. Моя радость была безгранична. И, возможно, именно это счастливое распределение определило мою счастливую научную карьеру», — писал Жорес Алфёров в своей автобиографии для Фонда Нобеля.

Алфёров начал работать в подразделении Владимира Тучкевича, группа которого занималась созданием первых советских германиевых транзисторов.

«Я помню свое первое посещение семинара по полупроводникам в Физико-техническом институте в феврале 1953-го года, ставшее одним из самых впечатляющих событий моей жизни. Это был блестящий отчет Евгения Фёдоровича Гросса об открытии экситона. Ощущение, которое я тогда испытал, ни с чем не сравнимо».

Уже в мае 1953 года первые советские транзисторные приёмники были представлены руководству страны.

В мае 1958 года команда, в которую входил Алфёров, занялась разработкой специального полупроводникового прибора для первой советской атомной подводной лодки. Работа была проделана в рекордно короткие сроки, приборы были установлены на первую атомную субмарину в октябре того же года.

В 1961-ом году Жорес Иванович защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую исследованиям германиевых и кремниевых выпрямителей. Эта работа легла в основу появления советской силовой полупроводниковой электроники.

Тогда же он начинает изучение полупроводниковых гетероструктур, отличающихся от гомоструктур большей гибкостью в конструировании нужного профиля зоны проводимости и валентной зоны.

В 1970 году Алфёров обобщил проделанную работу по исследованию гетеропереходов в полупроводниках и защитил докторскую диссертацию по этой теме.

С 1979 года Жорес Алфёров является академиком АН СССР. В 1987 году он был избран директором Института Иоффе, в 1989 году — президентом Ленинградского научного центра Академии наук СССР, а в апреле 1990 года стал вице-президентом Академии наук СССР. После распада СССР он занимал аналогичные должности в Российской академии наук.

В 2000 году Алфёров вместе с американским физиком Гербертом Крёмером был удостоен Нобелевской премии по физике за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники.

Жорес Алфёров занимался не только научной, но и общественно-политической деятельностью. В 1989 году он был избран народным депутатом СССР от Академии наук, а с 1995-го года избирался в Госдуму РФ всех созывов.

«Всё, что было сделано людьми, в принципе было сделано благодаря науке. И если наша страна выберет Великую державу, то Россия будет великой державой не из-за ядерного потенциала, не из-за веры в Бога или президента, не из-за западных инвестиций, а благодаря труду народа, вере в Знание и Науку, благодаря развитию науки и образования».

«Когда мне было десять лет, я прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина «Два капитана». В своей жизни я следовал принципу, который был характерен для главного героя этой книги: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Самое главное — знать, за что вы боретесь», — подчёркивал Алфёров в автобиографии.