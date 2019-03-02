Москва, 2 марта, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Посольство Белоруссии в России напомнило о корнях ученого, депутата Госдумы Жореса Алферова.

President.gov.by Жорес Алфёров и Александр Лукашенко. Минск

«В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни скончался Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов. Родился 15.03.1930 в Витебске. В 2000 году получил Нобелевскую премию по физике. Почетный профессор БГУ. Награжден государственными наградами Беларуси — орденами Ф. Скорины и Дружбы», — напомнило посольство в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алферов скончался в Санкт-Петербурге на 89-м году жизни. Он стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году за разработку за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто‑ и микроэлектронных компонентов.