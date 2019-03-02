Посольство напомнило о белорусских корнях Алферова
Москва, 2 марта, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Посольство Белоруссии в России напомнило о корнях ученого, депутата Госдумы Жореса Алферова.
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Жорес Алфёров и Александр Лукашенко. Минск
«В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни скончался Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов. Родился
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алферов скончался в Санкт-Петербурге на 89-м году жизни. Он стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году за разработку за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто‑ и микроэлектронных компонентов.