Санкт-Петербург, 2 марта, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Всемирно известный российский ученый, нобелевский лауреат Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни. Об этом сегодня, 2 марта, сообщила журналистам его супруга Тамара.

Council.gov.ru Жорес Алфёров

Алферов умер в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Алферов стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году за создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Он являлся вице-президентом РАН с 1991 до 2017 год. Был председателем Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Также Алферов являлся депутатом Государственной думы II, III, IV, V, VI, VII созывов. В основном он избирался в Думу от КПРФ.