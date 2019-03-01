Донецк, 2 марта, 2019, 10:52 — ИА Регнум. 15 раз нарушили режим перемирия за истекшие сутки военнослужащие ВСУ. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

При обстрелах территории ДНР украинские боевики применяли следующее вооружение: миномёты калибра 120 мм и 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

В сектор обстерла попали следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Изотова), Гольмовский, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецк («Вольво-Центр), Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Александровка, Саханка.

Общее количество применённых военнослужащими ВСУ во время обстрелов территории ДНР боеприпасов составило 122 единицы.

В результате обстрелов был повреждён нежилой дом в населённом пункте Горловка (пострадал фасад, остекление и хозяйственные постройки).

Также в результате обстрелов со стороны ВСУ была повреждена газораспределительная станция в населённом пункте Верхнеторецкое. Из-за повреждений без газоснабжения остались около 600 абонентов.

Есть погибшие среди мирного населения ДНР. В населённом пункте Горловка погибла женщина 1946 года рождения. Она получила минно-взрывную травму, несовместимую с жизнью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 17 нарушениях режима перемирия со стороны ВСУ. Военнослужащими Украины по территории ДНР было выпущено 209 единиц боеприпасов.