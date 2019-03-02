Москва, 2 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Ассоциацию «Цифровая энергетика», которая станет отраслевым центром компетенций цифровой трансформации электроэнергетики, планируют учредить в России группа «Интер РАО», госкорпорация «Росатом» и Системный оператор ЕЭС России, сообщила пресс-служба «Интер РАО».

Электричество — свет

Новая структура объединит усилия органов государственной власти, отраслевого бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций в сфере электроэнергетики. Предполагается, что в рамках ассоциации будут работать лаборатории по изучению и апробации новых цифровых технологий, включая оборудование и программное обеспечение, комплексные и платформенные решения для проектов цифровизации электроэнергетики.

Отмечается, что решение предприятий об учреждении ассоциации одобрено на совещании под председательством первого заместителя министра энергетики России Алексея Текслера.

Ранее проект по созданию в России электросетевой инфраструктуры на базе новейших цифровых технологий с применением высокой степени автоматизации производственных процессов поддержал Ростехнадзор.

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